Hoher Sachschaden bei Einbruch in Sportboot-Unternehmen

26.02.2020, 12:27 Uhr | dpa

Einbrecher haben bei einem Sportboot-Unternehmen in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro angerichtet. Wie die Wasserschutzpolizei am Mittwoch berichtete, hatten sich die Täter zwischen Montag- und Dienstagnachmittag gewaltsam Zugang zum Firmengelände verschafft. Dort beschädigten sie fünf im Außenbereich gelagerte Boote und stahlen drei hochwertige Bootsmotoren.