Neukirchen

Nolde im kleinen Format: Jahresausschau öffnet am 1. März

26.02.2020, 13:52 Uhr | dpa

Die 64. Jahresausstellung der Nolde-Stiftung widmet sich den kleinformatigen Werken Emil Noldes. "Wir zeigen den ganzen Nolde im kleinen Format", sagte Stiftungsdirektor Christian Ring am Mittwoch in Neukirchen-Seebüll. Da das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Malers dieses Jahr denkmalgerecht saniert wird, ist die Jahresschau erstmals in der Geschichte der Stiftung nicht in Noldes Wohn- und Atelierhaus Seebüll, sondern im Besucherforum untergebracht.

Die Räume im Obergeschoss wurden eigens umgestaltet, um den Fokus auf die kleinformatigen Ölbilder zu legen, wie Ring sagte. Diese könnten aufgrund ihrer Größe nicht im historischen Bildersaal gehängt werden. Sie repräsentieren alle Motivwelten Noldes: Landschaften, Menschen, Meere und Blumen. Auch bei den Arbeiten auf Papier überwiegt in der Ausstellung das kleine Format. Die Schau öffnet am Sonntag für die Besucher. Erstmals in Seebüll zu sehen sind 123 Werke von insgesamt 185 ausgestellten Exponaten.