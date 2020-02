Vöhl

Nach Bombendrohung in Rathaus: Verdächtiger wurde ermittelt

26.02.2020, 15:13 Uhr | dpa

Nach einer Bombendrohung im Rathaus von Vöhl in Nordhessen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handle sich um einen 47-Jährigen, der in der Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg lebe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sein Motiv liege "im persönlichen Bereich". Die Polizei hatte bereits kurz nach der Tat am vergangenen Donnerstag gegen ihn ermittelt, schließlich stellte sich der Mann und legte ein Geständnis ab. Er soll in dem Rathaus angerufen und mit einer Bombenexplosion gedroht haben. Das Gebäude wurde geräumt, bei einer Durchsuchung mit einem Sprengstoffspürhund fanden die Ermittler aber keinen Sprengsatz.