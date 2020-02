Lohra

Frontalzusammenstoß beim Überholen: 44-Jähriger stirbt

26.02.2020, 22:28 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Straße im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 44 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Lohra habe zwischen den Ortschaften Lohra und Lohra-Damm ein anderes Auto überholt und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in die Uniklinik gebracht. Die Landesstraße war nach dem Unfall eine Zeit lang voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei sucht noch Unfallzeugen.