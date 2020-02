Bergen

Autos stoßen wegen Schneeglätte frontal zusammen

27.02.2020, 06:19 Uhr | dpa

Im vogtländischen Bergen sind zwei Autos in Folge von Schneeglätte frontal zusammen gestoßen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war eine 20-Jährige auf der Bundesstraße 169 aufgrund der Witterungsverhältnisse und überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Sie kollidierte mit dem Fahrzeug einer 30-Jährigen. Beide Frauen seien bei dem Unfall am Mittwochnachmittag unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, den Schaden schätzte die Behörde auf 20 000 Euro.