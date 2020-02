Schleiz

Autofahrer rutscht auf Dieselspur aus und prallt gegen Baum

27.02.2020, 06:23 Uhr | dpa

Wegen einer Dieselspur hat ein Autofahrer nahe Schleiz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schwer verletzt worden. Der 77-Jährige sei aufgrund des Kraftstoffs auf der Bundesstraße 94 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er stieß daraufhin frontal gegen einen Baum. Die Reinigungsarbeiten am Mittwoch dauerten mehrere Stunden an. Die Dieselspur sei von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden und stellenweise bis zu zwei Meter breit gewesen, hieß es.