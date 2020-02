Schwerin

Täglich eine gefährliche Hunde-Attacke in MV

27.02.2020, 06:47 Uhr | dpa

Täglich wird ein Mensch in Mecklenburg-Vorpommern von einem Hund gebissen oder in anderer Weise gefährlich angegriffen. Die Ordnungsbehörden registrierten vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2019 insgesamt 1102 Vorfälle, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Peter Ritter hervorgeht. Die Zahlen seien über die Jahre relativ konstant, hieß es.

Unklar ist, welche Hunderassen am häufigsten angreifen. Bei vielen Vorfällen habe die Rasse von den zuständigen Ämtern nicht oder nicht zweifelsfrei bestimmt werden können, so die Regierung. So blieb in 25 von 70 Vorfällen, die im Zeitraum 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet wurden, die Hunderasse unklar.