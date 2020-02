Hagenow

Erster US-Militärkonvoi auf Weg zu "Defender Europe 2020"

27.02.2020, 09:41 Uhr | dpa

Auf ihrem Weg zur Nato-Großübung "Defender Europe 2020" sind die ersten rund 120 US-Soldaten in der Nacht zu Donnerstag in der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingetroffen. Nach einer Übernachtung sowie dem Auftanken und Warten ihrer Fahrzeuge soll es am Abend weiter nach Osten gehen, wie ein Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist der nächste Übernachtungsstopp geplant.

In den nächsten Tagen werden weitere US-Transporte erwartet, wie der Sprecher sagte. Insgesamt sollen 1700 US-Soldaten Mecklenburg-Vorpommern bis zum 6. März in Richtung Osten durchqueren.

Die Transportroute durch MV ist eine von drei Routen für die etwa 20 000 US-Soldaten, die in Antwerpen, Rotterdam und Bremerhaven anlanden und dann durch Deutschland nach Ostpolen und ins Baltikum ziehen sollen. "Defender Europe 2020" läuft bis Juni 2020 und gilt mit 37 000 Nato-Soldaten als größte Truppen-Verlegeübung des Bündnisses seit 25 Jahren.