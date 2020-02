Dresden

Sachsens wirbt auf weltgrößter Tourismusmesse in Berlin

27.02.2020, 12:20 Uhr | dpa

Sachsen will auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin (4. bis 8. März) für einen Besuch im Freistaat werben. Erstmals steht dabei unter dem Motto "Sachsen. Erfrischt!" Urlaub am Wasser im Mittelpunkt, wie das Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag mitteilte. Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) rührt mit 33 Partnern die Werbetrommel. Sachsen verfüge über neu entstandene Wasserlandschaften in ehemaligen Tagebauen, natürliche Heide- und Teichlandschaften, Flüsse wie die Elbe sowie Thermal- und Heilquellen. "Damit rücken wir ein Thema in den Fokus, das das Spektrum der sächsischen ‎Urlaubsangebote bereichert und einen neuen Reiseanlass nach Sachsen bietet", sagte Ministerin ‎Barbara Klepsch (CDU).