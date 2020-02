Schwerin

MV-Finanzminister gegen Bagatellgrenze bei Bonpflicht

27.02.2020, 14:45 Uhr | dpa

Im Streit um eine mögliche Aufweichung der Bonpflicht bei kleinen Beträgen bleibt Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hart. Die Befreiung von der Bonpflicht bei kleinen Beträgen würde dem Ziel der Gesetzgebung zuwiderlaufen, sagte Meyer am Donnerstag.

"Wir wollen effektiv gegen Umsatzsteuerbetrug vorgehen", so Meyer. Gerade bei vermeintlich kleinen Beträgen habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass einige schwarze Schafe es mit der Steuerehrlichkeit nicht so ernst genommen hätten. "Eine Bagatellgrenze wäre daher kontraproduktiv und würde ein falsches Signal senden."

Durch nicht ordentlich erfasste Zahlvorgänge entgingen dem Staat nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes bis zu zehn Milliarden Euro Steuern, sagte Meyer. "Das ist nicht nur ein Problem für den Staat, sondern vor allem für die ehrlichen Unternehmen." Steuerehrlichkeit dürfe kein Wettbewerbsnachteil sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Wochenende gefordert, Käufe unter zehn Euro von der Belegpflicht auszunehmen. Seit 1. Januar müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Das soll Steuerbetrug verhindern, vor allem Unternehmen und Handwerk kritisieren die Regelung aber als bürokratisch.