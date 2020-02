Rathenow

Leiche in Wald in Rathenow gefunden

27.02.2020, 19:45 Uhr | dpa

In einem Wald in Rathenow (Havelland) ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Anrufer habe am Donnerstagnachmittag der Polizei den Fund gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Zur Identität des Leichnams werde nun ermittelt. Das Geschlecht der toten Person konnte den Angaben nach nicht sofort ermittelt werden. Es habe zunächst keine Hinweise auf ein Kapitalverbrechen gegeben, sagte der Sprecher weiter.