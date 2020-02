Königstein

Schnee und Straßenglätte machen Autofahrern zu schaffen

27.02.2020, 20:47 Uhr | dpa

Schneefall und glatte Straßen haben einige Autofahrer im abendlichen Berufsverkehr in Hessen am Donnerstag ins Rutschen gebracht. Vor allem im Hochtaunuskreis gab es auf einigen Bundesstraßen nahe Königstein teils massive Verkehrsprobleme, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es sei zu einer Reihe von Glätteunfällen gekommen. Meist blieb es bei Blechschäden, auch von mehreren Leichtverletzten berichtete der Polizeisprecher. Glatt und rutschig war es auch auf vielen Straßen in Mittel- und Osthessen, vor allem in den höheren Lagen. In Hilders im Landkreis Fulda sei ein Wohnmobil in den Graben gerutscht, dabei sei ein Mensch leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.