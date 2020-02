Mellrichstadt

Lastwagen kommt von der Straße ab: Vollsperrung der A 71

28.02.2020, 05:18 Uhr | dpa

Wegen eines bei Schneefall von der Straße abgekommenen Lastwagens ist die Autobahn 71 in Richtung Schweinfurt voll gesperrt worden. Der Sattelauflieger drohe nach dem Vorfall am Donnerstagabend einen Abhang hinunterzurutschen und müsse geborgen werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Streckenabschnitt zwischen dem thüringischen Rentwertshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) und Mellrichstadt in Unterfranken (Bayern) sei in Richtung Schweinfurt komplett gesperrt. Es sei unklar, ob der Fahrer wegen des Wetters oder aus einem anderen Grund von der Fahrbahn abgekommen sei, sagte der Sprecher. Die Bergung gestalte sich aufgrund der Witterung schwierig und werde noch mehrere Stunden andauern.