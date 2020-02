Gernsheim

Dach von Auto bei Unfall abgerissen: "Fahrer hatte Glück"

28.02.2020, 05:46 Uhr | dpa

Glück im Unglück für einen Sportwagenfahrer: Der 69-Jährige ist auf der Autobahn 67 in Hessen mit seinem Auto unter einer Leitplanke hindurch von der Fahrbahn gerutscht. Dabei sei am Donnerstagabend das ganze Dach des Wagens abgerissen geworden, sagte ein Sprecher der Polizei. "Der Fahrer hat richtig Glück gehabt", fügte er hinzu. Denn der Mann erlitt bei dem Unfall zwischen Gernsheim und Lorsch zwar Verletzungen am Kopf, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Es sei noch unklar, warum er von der Straße abkam. Eine Spur in Richtung Mannheim sei gesperrt worden. Den Schaden schätzt die Polizei einer Mitteilung zufolge auf 25 000 Euro.