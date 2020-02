Wachau

Sperrung der A4 nach Unfall nahe Ottendorf-Okrilla

28.02.2020, 06:36 Uhr | dpa

Eine Sperrung auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz hat am Freitagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Es habe einen Unfall an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen 5.45 Uhr wurde die Fahrbahn gesperrt. Ersten Angaben zufolge waren ein Transporter und ein Lastwagen beteiligt. Die genaueren Umstände waren zunächst unklar.