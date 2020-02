Saarbrücken

Über eine Million Euro Schaden durch Feuer in Lagerhalle

28.02.2020, 08:16 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Saarbrücken ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Der Brand in dem Gebäude einer Elektrofirma sei nach bisherigen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. In der erst 2019 erbauten Halle lagerten technische Gegenstände. Die Feuerwehr habe den Brand in eineinhalb Stunden vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Eine abschließende Untersuchung der Brandursache stand zunächst noch aus.