Berge

Drei Verletzte bei Unfall auf glatter Straße

28.02.2020, 09:57 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf glatter Straße in Berge im Landkreis Osnabrück haben drei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Ein Auto sei wegen der Glätte ins Schleudern geraten, habe einen Baum gerammt und sei in einem Graben stehengeblieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Mindestens ein Opfer wurde in dem Wagen eingeklemmt. Die Straße wurde gesperrt. Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst noch unklar.