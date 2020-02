Weil

68-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall mit Kettensäge

28.02.2020, 11:42 Uhr | dpa

Von seiner Kettensäge ist in Oberbayern ein 68 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt worden, dass er noch an Ort und Stelle starb. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann auf seinem Bauernhof in Weil (Landkreis Landsberg am Lech) damit beschäftigt, Äste von Baumstämmen zu entfernen. Dabei verlor er plötzlich die Kontrolle über die Kettensäge und zog sich tödliche Verletzungen zu. Familienangehörige fanden den Mann bereits tot vor und alarmierten die Polizei.