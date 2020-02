Heidenheim an der Brenz

Wer ersetzt Kleindienst? Toptorjäger fehlt in Heidenheim

28.02.2020, 13:14 Uhr | dpa

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat offen gelassen, wer den gesperrten Stürmer Tim Kleindienst ersetzen wird. Robert Leipertz, David Otto oder Denis Thomalla wären für die Auswärtspartie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 Alternativen. "Es macht nicht immer Sinn, über einzelne Spieler zu sprechen", sagte Schmidt am Freitag. "Fakt ist, wir haben viele Optionen, viele Spieler in der Offensive, da geht es nicht um einzelne Namen, sondern darum, wer sich unter der Woche anbietet und welche Ausrichtung wir auf den Gegner haben."

Kleindienst ist mit zehn Treffern bisher erfolgreichster Torschütze des 1. FC Heidenheim in dieser Zweitliga-Saison. Der Mittelstürmer hatte am vergangenen Spieltag beim 1:0 des Tabellenvierten in Kiel in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen.