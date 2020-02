Heinsberg

NRW-Ministerpräsident Laschet besucht Kreis Heinsberg

28.02.2020, 14:24 Uhr | dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will den vom Coronavirus bislang am stärksten heimgesuchten Kreis Heinsberg besuchen. Laschet werde dort noch am Freitag den Krisenstab aufsuchen, teilten ein Sprecher des Kreises und die NRW-Staatskanzlei mit.