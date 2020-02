Görlitz

Corona-Verdachtsfall aus Görlitz wird überprüft

28.02.2020, 16:14 Uhr | dpa

Ein Corona-Verdachtsfall aus Görlitz wird nun im Labor untersucht. Wie der behandelnde Arzt am Freitag auf Anfrage mitteilte, hatte sich eine Patientin mit entsprechenden Symptomen am Freitag in seiner Praxis gemeldet. Sie arbeite in einer Firma, deren Chef Italiener sei und in der vergangenen Woche von einer Reise in sein Heimatland zurückgekehrt sei. Auch er soll grippeähnliche Symptome haben. Mit einem Ergebnis des Tests im Labor rechnet der Arzt Freitagabend oder Samstag. Über den Fall hatten am Freitag auch die "Sächsische Zeitung" (online) und die "Bild-Zeitung" (online) berichtet. In Sachsen ist bisher noch keine Infektion mit Corvid-19-Erreger nachgewiesen.