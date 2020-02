Siezenheim

Eintracht-Coach Hütter rotiert in Salzburg

28.02.2020, 17:52 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat die Startelf für das Europa-League-Spiel bei Red Bull Salzburg im Vergleich zur Bundesligapartie am Montag gegen den 1. FC Union Berlin auf fünf Positionen verändert. Für den Defensivstrategen Makoto Hasebe stand am Freitag im Zwischenrunden-Rückspiel wieder Stefan Ilsanker in der Anfangsformation. Auch Sebastian Rode, Djibril Sow und Almamy Touré sind zurückgekehrt. Zudem bekam André Silva als einziger Stürmer den Vorzug vor Goncalo Paciencia. Die Hinpartie vor einer Woche hatten die Frankfurter mit 4:1 gewonnen.