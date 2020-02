Aue

Erzgebirge Aue hofft auf Außenseiter-Chance gegen HSV

29.02.2020, 01:36 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt im Heimspiel heute (13.00 Uhr) gegen den Hamburger SV seinen ersten Erfolg in diesem Jahr an. Obwohl die seit fünf Spielen sieglosen Sachsen als Außenseiter in die Partie gehen, traut Trainer Dirk Schuster seiner Mannschaft eine Überraschung gegen den Aufstiegskandidaten zu. "Wir haben großen Respekt vor diesem Spiel, aber wir haben keine Angst", sagte Schuster. Der HSV habe eine "große individuelle Klasse", aber sein Team könne es "jeden Gegner schwer machen". Im Erzgebirgsstadion hatten sich die Auer bereits gegen die Spitzenteams VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld jeweils ein 0:0 erkämpft.