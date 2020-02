Rostock

Naturlandschaften im Zentrum der touristischen Werbung

29.02.2020, 09:33 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Urlaub ist unsere Natur" startet der Landestourismusverband in die kommende Saison. Dabei sei es keine neue Erkenntnis, dass die Natur der zentrale Punkt für die Attraktivität des Landes im touristischen Wettbewerb ist. Neu ist aber, dass die zahlreichen und teils riesigen zusammenhängenden Naturlandschaften ins Blickfeld gerückt werden sollen, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf.

Eigentlich sollte die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin von Mittwoch an die erste Möglichkeit für die Präsentation sein. Doch auch ohne die ITB ist für die Touristiker klar, dass es einer neuen Brücke zwischen Natur und der Urlaubsbranche bedarf. Nur so könne das Land sein ganzes Potenzial ausschöpfen. "Das touristische Produkt muss noch klarer und unzweifelhafter in Richtung Nachhaltigkeit, Natur und Nähe ausgerichtet sein", betont Woitendorf. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Umweltbewusstseins und den dadurch steigenden Druck in der Gesellschaft habe sich die Nachfrage verändert. "Wir haben gute Chancen, uns da weiterzuentwickeln", ist sich Woitendorf sicher.

Landtags- und Tourismusverbandspräsidentin Birgit Hesse richtet in diesem Zusammenhang den Blick zunächst zurück auf 1990. Damals wies die Volkskammer der untergehenden DDR in ihrer letzten Sitzung noch drei Nationalparks in MV aus, mehr als in jedem anderen Bundesland. Es sei ein Glücksfall, dass Großschutzgebiete etwa ein Drittel der Gesamtfläche des Nordostens ausmachen. "Mit diesem Pfund, erweitert um Erlebnisangebote in der Natur und Kulturangebote, wollen wir auch internationale Gäste begeistern."

Der Landschaftsökologe Hans Dieter Knapp, der zusammen mit dem Greifswalder Ökologen Michael Succow vor 30 Jahren für die Ausweisung der Nationalparks mitverantwortlich war, macht deren Wert für die Touristen deutlich. "Mit ihrem reichen Naturerbe und Zeugnissen jahrtausendealter Kulturgeschichte bieten sie unersetzbare Möglichkeiten für Naturerleben und Naturerfahrung, für Gesundheitsvorsorge und Heilung gestresster Menschen aus urbanen Ballungsräumen."

Die Ausgangsposition für 2020 ist sehr gut. Woitendorf ging davon aus, dass 2019 rund 34 Millionen Übernachtungen gebucht wurden, nach 30,9 Millionen im Jahr zuvor. Allerdings basierte der neue Rekord auf keinem realen Wachstum, sondern auf statistischen Effekten.

Und wie die Stiftung für Zukunftsfragen jüngst feststellte, liegt MV auf Platz 1 der Bundesländer. Danach haben 6,7 Prozent aller deutschen Reisenden im Jahr 2019 ihren Urlaub im Nordosten verbracht. MV war damit zum zweiten Mal in Folge das beliebteste innerdeutsche Reiseziel, vor Bayern und Niedersachsen.

Die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung seien gut: Eine geringe Besiedlungsdichte, dazu die Naturlandschaften mit Küsten, Boddengewässern und Seenlandschaften. "Wir müssen diese Ausstattung sichern und gleichzeitig den richtigen Umgang damit finden", betont Woitendorf. Die Ziele sollen in der Markenstrategie ihren Niederschlag finden, die den Zusammenhang Tourismus-Natur deutlich machen wird.

Da bleiben Konflikte beispielsweise wegen der teils eintönigen Agrarlandschaften nicht aus. "Wir müssen uns da klar ausrichten und einen Schulterschluss schaffen zur nachhaltigen Landwirtschaft." Die Verringerung von negativen Einflüssen sei ebenso eine Aufgabe für die gesamte Landesregierung wie der dringend nötige Ausbau des Radwegenetzes. Da erwartet Woitendorf in der nächsten Radreiseanalyse einen erneuten Dämpfer.