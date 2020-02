Dresden

Bischofswahl der sächsischen Landeskirche begonnen

29.02.2020, 10:19 Uhr | dpa

Dresden (dpa/sn)- Die Synode der evangelischen Landeskirche in Sachsen hat am Samstagmorgen mit der Wahl eines neuen Bischofs begonnen. Im ersten Wahlgang konnte sich keiner der drei Kandidaten durchsetzen. Die meisten Stimmen gingen mit 33 an Tobias Bilz (55), gefolgt von Andreas Beuchel mit 26 und Ulrike Weyer mit 19 Stimmen. Es gab laut Landeskirche eine Enthaltung. In den ersten beiden Wahlgängen ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, um zu gewinnen. Der zweite Wahlgang sollte um 12.28 Uhr beginnen.

Für den Samstag war dann auch noch ein dritter Wahlgang eingeplant. Sollte danach noch kein Bischof oder keine Bischöfin feststehen, sollte die Wahl am Sonntag fortgesetzt werden. Die Wahl war nötig geworden, nachdem der erzkonservative sächsische Landesbischof Carsten Rentzing vor vier Monaten zurückgetreten war. Der aus West-Berlin stammenden Geistliche war wegen seiner Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung und fragwürdiger Äußerungen während seiner Studentenzeit in die Kritik geraten.