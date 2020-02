Siezenheim

Eintracht-Vorstand Bobic zu Coronavirus: "Panik ist nie gut"

29.02.2020, 10:20 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus in Bezug auf Sportveranstaltungen vor Überreaktionen gewarnt. "Man muss aufpassen, dass die Medien es nicht zu sehr überhöhen und die Politiker nicht zu schnell entscheiden und gut überlegen, was sie entscheiden", sagte er nach dem Europa-League-Spiel des hessischen Fußball-Bundesligisten am Freitagabend bei Red Bull Salzburg (2:2). Dank des Remis zog die Eintracht ins Achtelfinale ein.

"Ich denke, wir sind in Deutschland noch auf einem guten Weg, und hoffe, dass es nicht zu panisch wird", meinte Bobic. "Panik ist nie gut. Man spürt es an sich selbst: Mit Panik wird man nichts erreichen." In Italien und der Schweiz sind schon Sportveranstaltungen abgesagt worden oder müssen ohne Zuschauer stattfinden.

Dagegen sollen Großveranstaltungen in Deutschland von umfassenden Risikobewertungen abhängig gemacht werden, wie nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung am Freitagabend in Berlin mitgeteilt wurde. Konkrete Entscheidungen würden bei den Veranstaltern und zuständigen Behörden vor Ort liegen, hieß es.