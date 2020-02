Altenberg

Mit Bahnrekord: Skeleton-Pilotin Hermann verteidigt WM-Titel

29.02.2020, 12:05 Uhr | dpa

Mit einem Bahnrekord von 57,77 Sekunden im letzten Lauf hat Skeleton-Pilotin Tina Hermann bei den Weltmeisterschaften in Altenberg ihren WM-Titel verteidigt. Die 27-Jährige vom WSV Königssee holte am Samstag im finalen Durchgang den großen Abstand von 66 Hundertstelsekunden auf die führende Marina Gilardoni aus der Schweiz auf und sicherte sich ihren dritten WM-Triumph in 3:54,62 Minuten. Gilardoni musste sich bei einem Rückstand von 0,22 Sekunden mit Silber begnügen, Bronze gewann Janine Flock aus Österreich (1,21 Sekunden zurück).

Weltcup-Gesamtsiegerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland fuhr nach vier Rennen (1,39 Sekunden zurück ) auf den vierten Rang, die Suhlerin Sophia Griebel (1,87) belegte Platz sechs.