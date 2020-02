Weinböhla

Urban als Parteichef der sächsischen AfD wiedergewählt

29.02.2020, 13:24 Uhr | dpa

Die sächsische AfD hat Jörg Urban als Parteichef wiedergewählt. Der 55-Jährige wurde am Samstag auf einem Parteitag in Weinböhla mit 87,5 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt. Urban war im Februar vor zwei Jahren erstmals Parteivorsitzender der AfD in Sachsen geworden, nachdem seine Vorgängerin Frauke Petry ein paar Monate zuvor ihrer Partei den Rücken gekehrt hatte. Spätestens seit die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2019 mit 27,5 Prozent hinter der CDU (32,1 Prozent) zweitstärkste Kraft im Freistaat wurde, ist Urban in seiner Partei unumstritten.