Darmstadt

Vierter Sieg in Serie: Darmstadt bezwingt auch Heidenheim

29.02.2020, 15:07 Uhr | dpa

Neun Spiele ohne Niederlage, vier Siege in Folge: Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie auch gegen den 1. FC Heidenheim fortgesetzt. Beim 2:0 (2:0) vor 13 020 Zuschauern trafen am Samstag Serdar Dursun (11. Minute) und Mathias Honsak (16.). Heidenheims Oliver Hüsing sah wegen groben Foulspiels Rot (90.).

Von einem "hochverdienten Sieg" sprach Trainer Dimitrios Grammozis im Anschluss. Er sei "sehr, sehr zufrieden". Die Mannschaft habe auch nach den unruhigen Tagen zuletzt nie den Fokus verloren und gegen den Tabellenvierten die bislang beste Saisonleistung geboten.

Die Lilien zeigten sich unbeeindruckt von den unter der Woche geplatzten Vertragsverhandlungen mit Grammozis und gingen mit der ersten Chance des Spiels in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Marvin Mehlem verwertete Dursun zu seinem elften Saisontor. Fünf Minuten später legte der starke Österreicher Honsak mit seinem ersten Saisontreffer nach. Damit war die Partie entschieden. Heidenheim mühte sich in der Folge zwar, blieb aber glücklos und oft auch zu ungenau. Die Lilien ihrerseits ließen in der munteren Partie mehrere Gelegenheiten zu einem höheren Sieg aus.

Mittlerweile steht die Mannschaft auf Rang sechs. Der Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang beträgt elf Punkte. Zu Rang drei sind es dagegen nur noch sechs Punkte. "Wir denken von Spiel zu Spiel", sagte Grammozis. Zunächst gehe es weiter darum, den Klassenerhalt zu sichern. Dann werde man gegebenenfalls weitersehen.