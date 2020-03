Kaiserslautern

1. Theatertage Rheinland-Pfalz beginnen mit Preisverleihung

01.03.2020, 01:36 Uhr | dpa

Mit der Verleihung des diesjährigen Else-Lasker-Schüler−Preises beginnen heute in Kaiserslautern die 1. Theatertage Rheinland-Pfalz. Bis zum 7. März sind in der pfälzischen Stadt zahlreiche Aufführungen von Bühnen etwa aus Koblenz, Mainz und Trier zu sehen. Kulturminister Konrad Wolf (SPD) nannte das Festival mit seinem vielfältigen Rahmenprogramm eine "wunderbare Inspiration" auch für Menschen, die bislang selten oder gar nicht die Füße über die Schwelle eines Theaters gesetzt haben.

Zur Eröffnung verleiht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis an die in Stuttgart geborene Autorin Felicia Zeller ("X Freunde"). Zeller spüre im redseligen Alltagsgeplapper die Wunden der Gegenwart auf - und ihre Figuren knallten sich mit Vorliebe Halbsätze vor den Latz, hieß es. "Ihre Texte sind sprachschön und brutal, satirisch und schmerzlich fassen sie die Neurosen der Gegenwart in griffige Formeln." Die Stückepreise erhalten Caren Jeß, Leon Ospald und Magdalena Schrefel.

Zur Förderung der deutschsprachigen Dramatik verleiht das Pfalztheater Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur seit 1993 den Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis alle zwei Jahre. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung ist nach der Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) benannt. Frühere Preisträger waren etwa Elfriede Jelinek und Peter Handke. Nächster Gastgeber der Theatertage Rheinland-Pfalz ist 2021 Koblenz.