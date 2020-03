Wiesbaden

Mehrere hessische Kommunen wählen neue Bürgermeister

01.03.2020, 03:00 Uhr | dpa

In mehreren hessischen Kommunen wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. In Langen im Kreis Offenbach tritt der 70 Jahre alte Amtsinhaber von der SPD, Frieder Gebhardt, nach zwei Amtsperioden nicht mehr an. Die etwa 28 000 Wahlberechtigten müssen sich zwischen sechs Bewerbern entscheiden.

In der 37 900-Einwohner-Stadt stehen für die SPD die Rechtsanwältin Angela Kasikci zur Wahl, Bankkaufmann Stefan Löbig für die Grünen und für die Freie Wählergemeinschaft - Nichtparteigebundene Einwohner-Vertreter die Rechtsanwältin Claudia Trippel. Als unabhängige Kandidaten treten die Unternehmerin Stephanie Tsomakaeva, der Lehrer Joost Reinke und der Professor für Volkswirtschaftslehre, Jan Werner, an.

In Schwalbach am Taunus kandidiert die Amtsinhaberin Christiane Augsburger ebenfalls nicht erneut. Die SPD-Politikerin war seit 2008 Bürgermeisterin. Von den rund 15 200 Einwohnern der Stadt im Main-Taunus-Kreis dürfen 11 081 Männer und Frauen ihr Kreuzchen machen.

Zur Wahl stehen der 46 Jahre alte Betriebswirt Alexander Immisch (SPD), der 39 Jahre alte Polizeibeamte

Dennis Seeger (CDU), die 52 Jahre alte Diplom-Umwelttechnikerin Katja Lindenau (Grüne) und der unabhängige Kandidat Marcus Gipp (50 Jahre/Diplom-Verwaltungswirt).

Bürgermeisterwahlen gibt es außerdem in Espenau im Kreis Kassel, in Brensbach im Kreis Odenwald und in Waldbrunn im Kreis Limburg-Weilburg.