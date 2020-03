Kronburg

Feuer in Bauernhofmuseum: Hoher Sachschaden

01.03.2020, 08:18 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Bauernhofmuseum in Bayern ist ein Schaden von rund 750 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstagabend ein mit Stroh gedecktes Haus in Flammen auf. Etwa 130 Feuerwehrleute rückten im schwäbischen Kronburg an und löschten den Brand. Ein traditionelles Funkenfeuer, das in der Nähe stattfand, löste den Brand wohl aus. Verletzte gab es nicht.