Hanau

Handy-Videos trotz hohen Zeitaufwands für Ermittler wichtig

01.03.2020, 08:46 Uhr | dpa

Auch wenn "Gaffervideos" ein großes Ärgernis und mittlerweile strafbar sind - Handyfotos und -videos von Augenzeugen können eine wichtige Hilfe für die Ermittler sein. Auch nach dem Vorfall in Volkmarsen, wo ein Mann mit seinem Auto am Rosenmontag in einen Karnevalszug gefahren war, haben sich bereits zahlreiche Zeugen bei der Polizei gemeldet und ihre Aufnahmen zur Verfügung gestellt, sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet. "Das kann auch bei der Ermittlung des Tatumfelds und -ablaufs helfen."

Die Sichtung und Bewertung des Videomaterials sei aber auch mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei. "Man muss ja die Streu vom Weizen trennen. Dann kann aber auch der knallharte Beweis darunter sein, der vor Gericht unangreifbar ist." Denn gerade wenn sie Zeugen eines schrecklichen Ereignisses geworden seien, seien Menschen nicht immer in der Lage, zutreffende Aussagen zu machen und das Geschehen so zu schildern, wie es sich zugetragen habe, weil sie noch unter Schock stehen. Gibt es dann noch widersprüchliche Aussagen, ist der "Videobeweis" für die Ermittler und später auch für ein Gericht zuverlässiger für die Aufklärung.

Das Landeskriminalamt (LKA) verweist darauf, dass in dem Zusammenhang auch die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen, Opfern und auch potenzieller Täter zu berücksichtigen und zu schützen seien. Ein "idealer Tatzeuge" helfe mit, dass das Material nur den zuständigen Behörden zugänglich gemacht werde und keinen anderen Verteiler finde.