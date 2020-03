Freyburg (Unstrut)

Winzervereinigung: Wenig Wein, Weinbauern wollen Hilfe

01.03.2020, 10:27 Uhr | dpa

Weniger Wein von der Winzervereinigung Freyburg im Verkaufsregal: Die zwei mengenmäßig schwachen Ernten von 2018 und 2019 hätten die Bestände der Genossenschaft schrumpfen lassen, teilte ein Sprecher zur Generalversammlung der Genossenschaft am Samstag in Freyburg (Burgenlandkreis) mit. Statt der etwa drei Millionen Liter Wein, die in den vergangenen Jahren am Markt angeboten wurden, geht die Winzervereinigung nur noch von 2,6 Millionen Litern aus. Der Genossenschaft gehören den Angaben nach rund 400 Weinbauern an. Sie bewirtschaften im Anbaugebiet rund 400 Hektar Rebfläche hauptsächlich in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Mangels Regen waren die Böden in den Weinbergen in den vergangenen zwei Sommern teils bis in die Tiefe extrem trocken, natürliche Wasserreserven im Boden mancherorts aufgebraucht. Deshalb werde sich die Genossenschaft in den nächsten Jahren intensiv mit dem Thema Bewässerung auseinandersetzen. "Das geht nicht im Alleingang", sagte Hans Albrecht Zieger, Geschäftsführer der Winzervereinigung.

Die Weinbauern seien auf finanzielle Hilfen wie Fördermittel angewiesen. Bisher sind fünf Prozent der Rebfläche der Winzervereinigung laut Zieger mit Tröpfchen-Schläuchen für die Bewässerung in niederschlagsarmen Monaten ausgestattet. Um Reben in größerem Stil versorgen zu können, brauche es eine Infrastruktur, etwa durch die Nutzung von Speicherseen für Regenwasser.

Die beiden vorherigen Sommer hätten den Reben auf den Anbauflächen der Genossenschaft so zugesetzt, dass selbst bei idealen Bedingungen auch in diesem Jahr nicht mit großen Erntemengen zu rechnen sei. Die Lese für den Jahrgang 2020 ist im Herbst. Reben brauchen eine gute Mischung aus Wärme und Feuchtigkeit. In der gut 1000 Jahre alten Weinregion wachsen auf etwa 770 Hektar viele Rebsorten, darunter Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling, Dornfelder und Portugieser. Es gehört von der Fläche her zu den kleineren unter den 13 Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland.