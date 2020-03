Bad Vilbel

Panagiota Petridou sieht sich als Arbeitstier

01.03.2020, 12:07 Uhr | dpa

Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou sieht sich selbst als Arbeitstier. "Ich bin wirklich total fleißig und ganz schön zäh, habe ja auch sehr lange Handball gespielt", sagte die 40-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Zudem könne sie "alles verkaufen", so die Moderatorin der Fernsehsendung "Biete Rostlaube - suche Traumauto". Empathie und Zuhören machten einen guten Verkäufer aus, zudem müsse man ehrlich sein. Die gelernte Groß-und Außenhandelskauffrau freut sich zudem über Vergleiche mit der US-Schauspielerin Jennifer Aniston. "Wir sind auch tatsächlich gleich groß und wiegen gleich viel. Nur mein Ex-Freund ist nicht so toll wie ihrer."