Vechta

Vechta verpflichtet Basketballer Dowdell

01.03.2020, 12:32 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat den US-amerikanischen Point Guard Zabian Dowdell verpflichtet. Der 35-Jährige erhalte bei den Niedersachsen vorbehaltlich des zu bestehenden Medizinchecks einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte Rasta am Sonntag mit. Vechta reagiert mit dem Transfer auf den befürchteten wochenlangen Ausfall von Josh Young, der sich im Training verletzt hatte. Dowdell war zuletzt für den italienischen Erstligisten Pistoia aktiv und hat auch schon Erfahrungen in der NBA gesammelt.

"Er ist aggressiv in der Offense, attackiert den Korb und hat auch die Physis, um in der Defense aggressiv zu sein", sagte Rastas Head Coach Pedro Calles. "In erster Linie soll er uns aber dabei helfen, unsere Offense besser zu machen." Dowdell wird am späten Montag in Vechta erwartet.