Göppingen

Flensburgs Handballer kassieren 26:28-Pleite in Göppingen

01.03.2020, 15:25 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach zehn Pflichtspielsiegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor am Sonntag sein Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen mit 26:28 (13:17). In der Tabelle wuchs der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter THW Kiel auf nunmehr vier Minuspunkte an. Johannes Golla, Holger Glandorf und Marius Steinhauser erzielten je fünf Treffer für die SG. Für die Schwaben war Spielmacher Tim Kneule achtmal erfolgreich.

"Wir haben nicht die Aggressivität in der Abwehr gefunden. Insgesamt reichte das nicht, um hier zu gewinnen", sagte Rückraumspieler Glandorf nach dem Spiel bei Sky. Die Norddeutschen fanden nur sehr schleppend in die Partie. Göppingen dagegen präsentierte sich hellwach und lag schon in der zehnten Minute beim 6:2 mit vier Treffern in Führung. Beim 9:10 (21.) hatte die SG wieder den Kontakt hergestellt, doch die Schwaben zogen bis zur Pause erneut davon.

Mitte der zweiten Halbzeit betrug der Rückstand immer noch vier Tore (19:23). Dann kam Flensburg auf und schaffte durch Golla beim 25:25 (56.) den Ausgleich. In der Schlussminute scheiterte der SG-Kreisläufer jedoch am starken Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann.