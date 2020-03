Illertissen

Unfall beim Linksabbiegen: 90-Jähriger tödlich verletzt

01.03.2020, 19:04 Uhr | dpa

Bei einem Abbiege-Unfall in Schwaben ist ein 90-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann habe beim Linksabbiegen auf einer Staatsstraße einen entgegenkommenden Pkw übersehen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Er starb noch an der Unfallstelle bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm). Die beiden 26- und 61-jährigen Insassinnen des entgegenkommenden Wagens seien bei dem Unfall am Sonntagnachmittag dank der Airbags im Wagen leicht verletzt worden, sagte der Sprecher.