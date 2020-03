Langen (Hessen)

Stichwahl in Langen entscheidet über Rathauschef

01.03.2020, 19:28 Uhr | dpa

Über den neuen Bürgermeister der Stadt Langen entscheiden die Wähler in einer Stichwahl am 15. März. Die rund 27 660 Wahlberechtigten können sich dann zwischen dem unabhängigen Kandidaten Jan Werner und dem Grünen Stefan Löbig entscheiden. Im ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keiner der sechs Kandidaten die erforderliche Mehrheit. Werner, Professor für Volkswirtschaftslehre, hatte mit 39,7 Prozent der Stimmen die Nase vorn. Bankkaufmann Löbig kam auf 25,16 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,96 Prozent.

Für die SPD holte die Rechtsanwältin Angela Kasikci 19,51 Prozent. Für die Rechtsanwältin Claudia Trippel von der Freien Wählergemeinschaft stimmten 7,52 Prozent der Wähler. Der Lehrer Joost Reinke bekam 5,97 Prozent der Stimmen und die Unternehmerin Stephanie Tsomakaeva 2,15 Prozent. Beide traten als unabhängige Kandidaten an.

Der 70 Jahre alte Amtsinhaber von der SPD, Frieder Gebhardt, trat nach zwei Amtsperioden nicht mehr an.