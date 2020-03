Bad Kreuznach

Online-Plattform "Fraudsters": Plädoyers und Urteil erwartet

01.03.2020, 20:26 Uhr | dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Administrator der illegalen Internet-Plattform "Fraudsters" wird voraussichtlich am (morgigen) Montag plädiert. Am selben Tag dürfte dann auch noch das Urteil vor dem Landgericht Bad Kreuznach fallen. Angeklagt ist in dem Verfahren ein 34-Jähriger, ihm wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Beihilfe zu Straftaten vorgeworfen. Der Mann war Anfang Juli 2019 im schleswig-holsteinischen Pinneberg festgenommen worden.

Auf der Plattform "Fraudsters" soll es einen Austausch über Straftaten im Netz gegeben haben, auch soll sie Marktplatz für illegale Waren wie Drogen oder gefälschte Ausweise gewesen sein. Der 34-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt, deswegen steht der Prozess nun schneller als erwartet vor dem Abschluss. Dass der Mann in Bad Kreuznach vor Gericht steht, liegt daran, dass über "Fraudsters" gehandelte Waren auch an Packstationen in der Stadt geliefert worden waren.