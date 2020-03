Potsdam

Sicherheitsrisiko: zu wenig Lkw-Rastplätze in Brandenburg

02.03.2020, 05:20 Uhr | dpa

Parkende Lastwagen an Auf- und Abfahrten von Autobahnen stellen nach Branchenangaben ein Sicherheitsrisiko dar. "Im schlimmsten Fall gibt es dadurch Verkehrstote", sagte Eberhard Tief, Geschäftsführer des Landesverbands des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes (LBBV). Wenn ein Lkw-Fahrer direkt an der Straße aussteigt und ein Autofahrer ihn übersieht, könne das gefährlich werden. Der Verband vertritt unter anderem Speditionen und fordert seit Langem mehr Lkw-Parkplätze an Autobahnen.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums gibt es derzeit 3800 Stellplätze an Autobahnen in Brandenburg, bis 2023 sollen 240 neue gebaut werden. Eine Bedarfsprognose des Bundes geht bis 2025 von 1000 zusätzlich benötigten Stellplätzen aus. Wenn Fernfahrer keinen ausgeschriebenen Platz finden, weichen sie nach Angaben des LBBV auf Zufahrts- oder Notstreifen aus, um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten.