Zwickau

Kind von Auto angefahren: unbekannter Fahrer hält nicht an

02.03.2020, 05:52 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Zwickau mit seinem Auto ein Kind angefahren und ist danach davongefahren. Der Achtjährige habe Sonntagabend an einer Kreuzung auf seinem Fahrrad eine Fußgängerampel bei Grün überquert, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Dabei habe das abbiegende Auto den Kleinen berührt, worauf er gestürzt sei und sich verletzte. Der Junge wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.