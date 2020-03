Magdeburg

Doppelwahljahr: Sitta will nur für FDP im Bundestag antreten

02.03.2020, 06:06 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts FDP-Chef Frank Sitta wird nächstes Jahr nur für die Bundestagswahl als Spitzenkandidat antreten. Für die nur wenige Monate vorher angesetzte Landtagswahl werde er nicht kandidieren, sagte Sitta der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen habe er dem Landesvorstand vorgeschlagen, dass die Parteivize Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin für den Magdeburger Landtag ins Rennen gehen könnte. Hüskens hatte in der Vergangenheit bereits signalisiert, dass sie für den Posten bereit stünde.

Er halte es für sinnvoll, dass sich die Landes-FDP personell breiter aufstelle, sagte Sitta. Wer tatsächlich für die FDP bei der Landtags- und der Bundestagswahl antritt, entscheiden Delegierte auf einem Parteitag im Sommer.

Bei der vorherigen Landtagswahl 2016 hatten die Liberalen mit Sitta als Spitzenkandidaten den Wiedereinzug knapp verpasst. Bei der Bundestagswahl ein Jahr später war Sitta erneut Spitzenkandidat und zog zusammen mit Marcus Faber in den Bundestag ein. Die FDP holte in Sachsen-Anhalt 7,8 Prozent der Zweitstimmen. Derzeit ist geplant, dass Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021 einen neuen Landtag wählt. Im Herbst stehen regulär Bundestagswahlen an.