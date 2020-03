Potsdam

Wochenausblick: Regen und Schauer für Berlin und Brandenburg

02.03.2020, 07:21 Uhr | dpa

In Berlin und Brandenburg startet die neue Woche teils mit Regen - auch in den kommenden Tagen soll es gebietsweise regnerisch werden. Am Montag soll der Regen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bereits am Vormittag nach Nordosten hin abziehen. Die letzten Regentropfen werden am Mittag in der Uckermark erwartet, mit zunehmenden Auflockerungen wird dann von Westen her gerechnet. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht bis zehn Grad.

Für den Dienstag kündigen die Meteorologen erneut Regen an, der in Richtung Oder und Neiße ziehen soll. Ab den Nachmittagsstunden lockert es sich von Westen her auf. Die Maximalwerte liegen bei sieben bis neun Grad. Der Mittwoch bleibt wolkig und teils heiter, nur vereinzelt soll es Schauer geben. Die Temperaturen sind im Vergleich zum Vortag gleichbleibend. Einzelne Schauer kann es den DWD-Prognosen zufolge bei maximal acht Grad auch am Donnerstag geben.