Offenbach am Main

Regnerischer Wochenbeginn in Hessen

02.03.2020, 07:30 Uhr | dpa

Die Woche startet in Hessen mit dichten Wolken und einzelnen Regenschauern. Im Lauf des Tages wird es maximal 8 bis 11 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Im Bergland sind maximal 4 Grad möglich, dazu kommen in den höheren Lagen vereinzelt starke Böen.

In der Nacht zu Dienstag gibt es laut DWD-Prognose weitere Regenschauer, im Bergland können es auch Schneeschauer sein. Bei Temperaturen von bis zu -2 Grad kann es dann auf den Straßen glatt werden, wie die DWD-Meteorologen mitteilen. Im Lauf der Nacht zieht der Regen ab, der Dienstag beginnt dann bewölkt. Ab dem Nachmittag sind wieder einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich, laut DWD-Prognose sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Dazu erreichen die Temperaturen in Hessen maximal 6 bis 9 Grad.