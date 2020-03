Breitungen/Werra

Garage brennt aus: 10 000 Euro Schaden

02.03.2020, 08:26 Uhr | dpa

Eine brennende Garage hat am Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz in Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gesorgt. Das Feuer sei aus unklarer Ursache im Ortsteil Winne ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Eigentümer habe noch die zwei darin geparkten Autos retten können. Die Garage brannte komplett aus, laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.