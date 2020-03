Rottenburg am Neckar

Vier Verletzte bei Auffahrunfall mit Sattelzug

02.03.2020, 08:53 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos und einem Sattelzug sind in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Lastwagen sei auf einer Landstraße aus zunächst unbekannter Ursache in ein vorausfahrendes Auto geprallt und habe dieses vermutlich auf ein weiteres Auto geschoben, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte waren demnach am Montagmorgen noch vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Details zum Unfallhergang und zu den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt.