Darmstadt

Isra Vision spürt erste Auswirkungen des Coronavirus

02.03.2020, 08:58 Uhr | dpa

Trotz einer guten Auftragsdynamik spürt der Spezialmaschinenbauer Isra Vision nach eigenen Angaben erste Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Es gebe erste Verzögerungen bei Projekten mit Kunden in China, teilte der SDax-Konzern am Montag in Darmstadt mit. Aufgrund der aktuellen Lage sei eine Jahresprognose daher nur begrenzt möglich. Die erwartete Erholung in diesem Jahr bleibe nun erst einmal offen.

Der Umsatz ging im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr leicht um 3 Prozent auf 33,1 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sank ebenfalls innerhalb eines Jahres von 6,9 Millionen auf 6,6 Millionen Euro. Dennoch sieht die Konzernführung darin nach einem starken Vorjahresquartal eine leichte Erholung. Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt das Management eine Erhöhung der Dividende auf 0,18 Euro vor. Im Vorjahr waren es noch 0,15 Euro.