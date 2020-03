Regen

Im Rausch auf der Straße eingeschlafen

02.03.2020, 12:19 Uhr | dpa

Regen (dpa/lby) – Aufsehen hat ein 21-jähriger Mann in Niederbayern erregt, weil er sich betrunken auf der Hofbauerstraße zum Schlafen gelegt hat. Ein Verkehrsteilnehmer habe den stark alkoholisierten Mann in Regen auf der Straße schlummernd gefunden und die Polizei gerufen, sagte ein Behördensprecher am Montag. Die Beamten hätten ihn dann nach Hause gefahren und in die "fürsorglichen Hände seiner Mutter" gegeben. Schlafen auf der Straße sei keine Straftat, sagte er. Daher sei auch kein Promillewert gemessen worden.