Magdeburg

Bauhaus-Jubiläum zieht kaum ausländische Touristen an

02.03.2020, 12:57 Uhr | dpa

Trotz des breit beworbenen Bauhaus-Jubiläums hat Sachsen-Anhalt voriges Jahr kaum zusätzliche ausländische Gäste angezogen. Es seien rund 271 600 Touristen aus dem Ausland gezählt worden, sagte der Chef des Statistischen Landesamts, Michael Reichelt, am Montag in Magdeburg. Das waren 0,1 Prozent mehr als 2018. Der Raum Dessau-Wittenberg, in dem sich die meisten Bauhaus-Sehenswürdigkeiten finden, musste sogar einen Rückgang der ausländischen Gäste verkraften (minus 4,4 Prozent).

Die Werber für das Bauhaus-Jubiläum hatten viel Zuspruch aus dem Ausland erhofft. Im Inland ging der Plan auf: Sachsen-Anhalt verzeichnete neue Rekordwerte bei Ankünften und Übernachtungen. Dessau-Roßlau profitierte besonders. Insgesamt wurden 8,6 Millionen Übernachtungen gezählt. Es war das sechste Wachstumsjahr in Folge.